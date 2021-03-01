В Польше заявили о важности сильной Украины и Беларуси для Европы

Глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський объяснил значение сильных и демократических Украине, Беларуси и Южного Кавказа для стран Центральной и Восточной Европы. Щерський посоветовал "держать Россию подальше".

Он подчеркнул, что одним из наибольших успехов в построении сообщества Центральной и Восточной Европы является то, что "мы продемонстрировали, что способны самоорганизоваться в этой части Европы".

По словам главы Канцелярии польского президента, эту часть Европы отличает то, что она является пограничным регионом.

"Это не хорошо, потому что никогда не хорошо быть на границе такой сильной геополитической тектоники, определенного тектонического сдвига, которым является восточная граница ЕС и НАТО", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что целью стран региона должно быть перемещение этой геополитической границы на восток.

"Вот почему должна быть сильная, демократическая Украина, Беларусь и страны Южного Кавказа. Поэтому мы заботимся о том, чтобы эти страны развивались в этом направлении, потому что это наш общий интерес... Держите Америку рядом, Россию подальше, с Китаем осторожно и возьмитесь за руки в регионе. Мы все равно будем наращивать силу нашей части мира", - отметил Щерский.