В Польше заявили о важности сильной Украины и Беларуси для Европы
Глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський объяснил значение сильных и демократических Украине, Беларуси и Южного Кавказа для стран Центральной и Восточной Европы. Щерський посоветовал "держать Россию подальше".
Об этом сообщает "Польское радио".
Он подчеркнул, что одним из наибольших успехов в построении сообщества Центральной и Восточной Европы является то, что "мы продемонстрировали, что способны самоорганизоваться в этой части Европы".
По словам главы Канцелярии польского президента, эту часть Европы отличает то, что она является пограничным регионом.
"Это не хорошо, потому что никогда не хорошо быть на границе такой сильной геополитической тектоники, определенного тектонического сдвига, которым является восточная граница ЕС и НАТО", - пояснил политик.
Он подчеркнул, что целью стран региона должно быть перемещение этой геополитической границы на восток.
"Вот почему должна быть сильная, демократическая Украина, Беларусь и страны Южного Кавказа. Поэтому мы заботимся о том, чтобы эти страны развивались в этом направлении, потому что это наш общий интерес... Держите Америку рядом, Россию подальше, с Китаем осторожно и возьмитесь за руки в регионе. Мы все равно будем наращивать силу нашей части мира", - отметил Щерский.
Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что в этом году ведомство сделает все возможное для ускорения движения к членству Украины в НАТО.
Как писало РБК-Украина, до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина становится ближе к членству в НАТО, но даты ее поступления еще нет.