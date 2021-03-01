У Польщі заявили про важливість сильної України та Білорусі для Європи

Глава Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський пояснив значення сильних і демократичних України, Білорусі та Південного Кавказу для країн Центральної і Східної Європи. Щерський порадив "тримати Росію подалі".

Він підкреслив, що одним із найбільших успіхів у побудові спільноти Центральної та Східної Європи є те, що "ми продемонстрували, що здатні самоорганізуватися в цій частині Європи".

За словами глави Канцелярії польського президента, цю частину Європи відрізняє те, що вона є прикордонним регіоном.

"Це не добре, тому що ніколи не добре бути на кордоні такої сильної геополітичної тектоніки, певного тектонічного зсуву, яким є східний кордон ЄС і НАТО", - пояснив політик.

Він підкреслив, що метою країн регіону має бути переміщення цього геополітичного кордону на схід.

"Ось чому повинна бути сильна, демократична Україна, Білорусь та країни Південного Кавказу. Тому ми дбаємо про те, щоб ці країни розвивались у цьому напрямку, тому що це наш спільний інтерес... Тримайте Америку поруч, Росію подалі, з Китаєм обережно і візьміться за руки в регіоні. Ми все одно будемо нарощувати силу нашої частини світу", - зазначив Щерський.