ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі заявили про важливість сильної України та Білорусі для Європи

Новость на русском → Польща, Понеділок 01 березня 2021 11:00
У Польщі заявили про важливість сильної України та Білорусі для Європи Фото: Кшиштоф Щерський (facebook.com szczerski)
Автор: РБК-Україна

Глава Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський пояснив значення сильних і демократичних України, Білорусі та Південного Кавказу для країн Центральної і Східної Європи. Щерський порадив "тримати Росію подалі".

Про це повідомляє "Польське радіо".

Він підкреслив, що одним із найбільших успіхів у побудові спільноти Центральної та Східної Європи є те, що "ми продемонстрували, що здатні самоорганізуватися в цій частині Європи".

За словами глави Канцелярії польського президента, цю частину Європи відрізняє те, що вона є прикордонним регіоном.

"Це не добре, тому що ніколи не добре бути на кордоні такої сильної геополітичної тектоніки, певного тектонічного зсуву, яким є східний кордон ЄС і НАТО", - пояснив політик.

Він підкреслив, що метою країн регіону має бути переміщення цього геополітичного кордону на схід.

"Ось чому повинна бути сильна, демократична Україна, Білорусь та країни Південного Кавказу. Тому ми дбаємо про те, щоб ці країни розвивались у цьому напрямку, тому що це наш спільний інтерес... Тримайте Америку поруч, Росію подалі, з Китаєм обережно і візьміться за руки в регіоні. Ми все одно будемо нарощувати силу нашої частини світу", - зазначив Щерський.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран заявив, що в цьому році відомство зробить все можливе для прискорення руху до членства України в НАТО.

Як писало РБК-Україна, до цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна стає ближче до членства в НАТО, але дати її вступу ще немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Білорусь Польша
NEWS
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"