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В Сенате США выступили за новые санкции против Путина

Новости » Политика     02.07.2020 - 03:54
В Сенате США выступили за новые санкции против Путина
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Также санкции предлагают ввести против министра обороны РФ

Сенатор США Боб Менендес предложил привлечь Россию к ответственности за предполагаемые выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане. Менендес - наиболее высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сенатор выступил за финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые могли быть вовлечены в эту операцию.

Менендес хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект об расходах на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется на этой неделе в Сенате.

Сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, входящих в окружение Путина.

Ранее глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф также выступил за санкции против РФ.

Напомним, издание NYT опубликовало статью о том, что по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в Афганистане в прошлом году.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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