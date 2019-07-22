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В Польше задержали украинца с более 20 фальшивыми паспортами

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 16:14
В Польше задержали украинца с более 20 фальшивыми паспортами
Иллюстративное фото (flickr.com / MSWiA)

Документы предназначались украинцам, которые работают в Европе

Польские пограничники на украинско-польской границе задержали гражданина Украины, который имел при себе 25 фальшивых иностранных паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nowiny 24.

Как сообщается, на пункте пропуска "Корчева" польские пограничники задержали 35-летнего украинца, которого заподозрили в курьерстве. Во время обыска правоохранители обнаружили в украинца 25 фальшивых иностранных паспортов.

Отмечается, что пограничники обнаружили 21 румынский паспорт, 2 болгарские и еще 2 литовские удостоверение водителя. По словам задержанного, поддельные документы предназначались для граждан Украины, которые работают в странах Западной Европы. Таким образом украинцы хотели узаконить свое пребывание в Европе.

Напомним, в прошлом году работники Службы безопасности Украины в Сумской области прекратили деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась нелегальной переправкой мигрантов в Европейский союз. В ходе обысков правоохранители обнаружили фальшивые паспорта и оборудование для их изготовления.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Конго. Задержанный с помощью поддельного французского паспорта пытался попасть на рейс в Италию. Мужчине запретили въезд в Украину на 3 года.

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