У Польщі затримали українця з понад 20 фальшивими паспортами

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Документи призначалися українцям, які працюють в Європі

Польські прикордонники на українсько-польському кордоні затримали громадянина України, який мав при собі 25 фальшивих іноземних паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nowiny 24.

Як повідомляється, на пункті пропуску "Корчова" польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого запідозрили у кур'єрстві. Під час обшуку правоохоронці виявили в українця 25 фальшивих іноземних паспортів.

Зазначається, що прикордонники виявили 21 румунський паспорт, 2 болгарські та ще 2 литовські посвідчення водія. За словами затриманого, підроблені документи призначалися для громадян України, які працюють у країнах Західної Європи. Таким чином українці хотіли узаконити своє перебування в Європі.

Нагадаємо, минулого року працівники Служби безпеки України в Сумській області припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося нелегальним переправленням мігрантів до Європейського союзу. В ході обшуків правоохоронці виявили фальшиві паспорти та обладнання для їх виготовлення.

Крім того, РБК-Україна писало, що в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Конго. Затриманий за допомогою підробленого французького паспорту намагався потрапити на рейс до Італії. Чоловіку заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.