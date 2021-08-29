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В Польше задержали группу лиц, пытавшихся разрушить ограждение на границе с Беларусью

Автор: Сергей Пышкин

Пограничная охрана Польши задержала группу лиц, которые разрушали ограду, что строят на границе страны с Беларусью. Среди 13 задержанных лиц есть представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничников Польши.

"Сотрудники погранохраны вместе с солдатами Войска Польского задержали 13 человек (12 граждан Польши и одного гражданина Нидерландов), которые разрушали технические заграждения на польско-белорусской границе", - отмечает пресс-служба.

Также известно, что среди задержанных есть Бартош Крамек - представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог", которая занимается адвокацией в области прав человека и верховенства права на постсоветском пространстве.

Добавим, что Польша начала строить колючую проволочную ограду высотой 2,5 метра на границе с Беларусью. Министерство обороны выделило 2 тысяч солдат на помощь пограничной охране.

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