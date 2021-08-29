У Польщі затримали групу осіб, які намагалися зруйнувати огорожу на кордоні з Білоруссю

Прикордонна охорона Польщі затримала групу осіб, які руйнували огорожу, що будують на кордоні країни з Білоруссю. Серед 13 затриманих осіб є представник міжнародної неурядової організації "Відкритий діалог" .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прикордонників Польщі.

"Співробітники прикордонної охорони разом з солдатами Війська Польського затримали 13 осіб (12 громадян Польщі та одного громадянина Нідерландів), які руйнували технічні загородження на польсько-білоруському кордоні", - відзначає пресслужба.

Також відомо, що серед затриманих є Бартош Крамек - представник міжнародної неурядової організації "Відкритий діалог", яка займається адвокацією в галузі прав людини й верховенства права на пострадянському просторі.

Додамо, що Польща розпочала будувати колючу дротову огорожу висотою 2,5 метри на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони виділило 2 тисяч солдатів на допомогу прикордонній охороні.