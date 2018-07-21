В Польше вынесли приговор российскому пилоту за нарушение воздушного пространства

Пилота также оштрафовали на 10 тысяч злотых

Суд в Польше приговорил российского пилота, обвиняемого в нарушении воздушного пространства страны во время визита Папы Римского, к условному лишению свободы, передает издание "Радио Польша".

Указано также, что мужчине назначили штраф в размере 10 тысяч злотых, что составляет свыше 2300 евро.

"Радомский окружной суд подтвердил приговор суда первой инстанции, назначившего российскому пилоту наказание в виде полгода тюрьмы с отстрочкой и 10 тыс. злотых (свыше 2 300 евро) штрафа. Мужчина обвиняется в нарушении закрытого воздушного пространства Польши", - отмечает издание.

Указано, что нарушение произошло в 2016 году. Пилот был участником чемпионата мира по воздушной акробатике, проходившего в Радоме.

Россиянин прилетел в Польшу из Чехии, а воздушное пространство нарушил около Ченстохова. По словам пилота, он не знал о визите папы Франциска и закрытом воздушном пространстве. Вместе с тем польский судья считает, что пилот должен был знать правила полета в Польше и изменения в них.

"У судьи Марцина Кобыльского, однако, не было сомнений в том, что россиянин не придерживался польских правил полета. По мнению судьи, пилот должен их знать, равно как и о изменениях в правилах. В результате, гласит вердикт, обвиняемый нарушил правила безопасности", - сообщает издание.

Адвокат пилота Марек Столярек ходатайствовал об оправдании осужденного.

Напомним, в январе сообщалось, что в польском городе Гданьск автомобиль жительницы России неизвестные забросали камнями.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году из Польши выслали гражданина РФ по требованию главы Агентства внутренней безопасности страны, которое заподозрило его в участии в гибридной войне против страны.