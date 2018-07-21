У Польщі винесли вирок російському пілоту за порушення повітряного простору

Пілота також оштрафували на 10 тисяч злотих

Суд у Польщі засудив російського пілота, обвинуваченого в порушенні повітряного простору країни під час візиту Папи Римського, до умовного позбавлення волі, передає видання "Радіо Польща".

Зазначено також, що чоловікові призначили штраф у розмірі 10 тисяч злотих, що становить понад 2300 євро.

"Радомський окружний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, який призначив російському пілотові покарання у вигляді півроку в'язниці з відстрочкою і 10 тис. злотих (понад 2 300 євро) штрафу. Чоловік звинувачується у порушенні закритого повітряного простору Польщі", - зазначає видання.

Вказано, що порушення відбулося у 2016 році. Пілот був учасником чемпіонату світу з повітряної акробатики, який проходив у Радомі.

Росіянин прилетів до Польщі з Чехії, а повітряний простір порушив близько Ченстохова. За словами пілота, він не знав про візит Папи Франциска і закриття повітряного простору. Разом з тим польський суддя вважає, що пілот повинен був знати правила польоту у Польщі і зміни в них.

"У судді Марціна Кобильська, однак, не було сумнівів у тому, що росіянин не дотримався польських правил польоту. На думку судді, пілот повинен їх знати, так само як і про зміни в правилах. У результаті, як говорить вердикт, обвинувачений порушив правила безпеки" , - повідомляє видання.

Адвокат пілота Марек Столярек клопотав про виправдання засудженого.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що в польському місті Гданськ автомобіль мешканки Росії невідомі закидали камінням.

Як писало РБК-Україна, в минулому році з Польщі вислали громадянина РФ на вимогу глави Агентства внутрішньої безпеки країни, яке запідозрило його в участі у гібридній війні проти країни.