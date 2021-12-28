В Польше выдали ордер на арест сбежавшего в Беларусь солдата

Прокуратура в Польше выдала ордер на арест военнослужащего Эмиля Чечко. Он сбежал в Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN-24.
Заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко пояснил, что выдача ордера на арест означает, что любые органы, такие как полиция или военная полиция, могут задержать разыскиваемое лицо и "поместить этого человека в следственный изолятор".
"Управление по военным делам Белостокско-Полноцкой районной прокуратуры сегодня выдало ордер на арест подозреваемого Эмиля Чечко", - сказал он.
При этом он добавил, что производство находится на слишком ранней стадии, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции.
В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруси политического убежища.
По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.
Ранее мы писали, что Беларусь якобы "приютила" польского солдата. Польша отрицает информацию.