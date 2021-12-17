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Беларусь якобы "приютила" польского солдата. Польша отрицает информацию

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Беларусь, Пятница 17 декабря 2021 16:58
Беларусь якобы "приютила" польского солдата. Польша отрицает информацию Фото: Беларусь заявляет, что к ним в страну сбежал солдат из Польши (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Беларуси распространяют информацию о сбежавшем из Польши солдате, который нес службу на границе стран. Отмечают, что польский военный якобы дезертировал и попросил у Беларуси политическое убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничного коммитета Беларуси в Telegram.

Солдат пропал вечером 16 декабря. Военнослужащий оставил свое оружие в расположении части и сбежал. По словам сослуживцев, до окончания службы ему оставалось несколько дней.

Погранслужба Беларуси заявила, что военнослужащий по имени Эмиль Чечко 1996 года рождения был задержан.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Как пишет польское агентство РАР, оперативное командование ВС Польши не подтверждает информацию о побеге военного в Беларусь. Там признали, что военный пропал без вести при исполнении служебных обязанностей. Его поиски продолжаются.

Пресс-служба дивизии, где служил солдат, подтвердила, что он оставил свой пост, а на границе начата поисковая операция. При этом там также не подтвердили информацию о побеге в Беларусь.

Глава Минобороны Польши написал в Twitter, что у пропавшего солдата были проблемы с законом.

"У пропавшего вчера военнослужащего были серьезные проблемы с законом, и он уволился из армии. Его ни в коем случае нельзя было отправлять на погранслужбу. Я потребовал уточнить, кто за это несет ответственность", - отметил министр.

Напомним, в четверг, 16 декабря, 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши. Одна из групп нелегалов атаковала польских пограничников.

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