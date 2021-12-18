ru ua
Сб, 18 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше уволили командиров дезертировавшего в Беларусь солдата

Новина українською →
Польша, Суббота 18 декабря 2021 04:04
В Польше уволили командиров дезертировавшего в Беларусь солдата Фото: в Польше уволили командиров дезертировавшего в Беларусь солдата (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Польше уволили командиров дезертировавшего в Беларусь солдата. Он попросил в Беларуси политического убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Польши.

"После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве", - говорится в публикации польского военного ведомства.

Также Польша намерена возбудить дело в отношении сбежавшего солдата.

В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

Ранее мы писали, что Беларусь якобы "приютила" польского солдата. Польша отрицает информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах