У Польщі видали ордер на арешт солдата, який втік до Білорусі

Прокуратура в Польщі видала ордер на арешт військовослужбовця Еміля Чечка. Він втік до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN-24 .

Заступник керівника прокуратури району Білосток-Північ у військових справах Радослав Вишенко пояснив, що видача ордера на арешт означає, що будь-які органи, такі як поліція або військова поліція, можуть затримати розшукувану особу і "помістити цю людину в слідчий ізолятор".

"Управління у військових справах Білостоцько-Полноцької районної прокуратури сьогодні видало ордер на арешт підозрюваного Еміля Чечка", - сказав він.

При цьому він додав, що виробництво знаходиться на дуже ранній стадії, щоб розглядати питання про екстрадицію.