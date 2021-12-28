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В Польше выдали ордер на арест сбежавшего в Беларусь солдата

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Варшава, Вторник 28 декабря 2021 03:43
В Польше выдали ордер на арест сбежавшего в Беларусь солдата Фото: в Польше выдали ордер на арест сбежавшего в Беларусь солдата (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура в Польше выдала ордер на арест военнослужащего Эмиля Чечко. Он сбежал в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN-24.

Заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко пояснил, что выдача ордера на арест означает, что любые органы, такие как полиция или военная полиция, могут задержать разыскиваемое лицо и "поместить этого человека в следственный изолятор".

"Управление по военным делам Белостокско-Полноцкой районной прокуратуры сегодня выдало ордер на арест подозреваемого Эмиля Чечко", - сказал он.

При этом он добавил, что производство находится на слишком ранней стадии, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции.

В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруси политического убежища.

По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

Ранее мы писали, что Беларусь якобы "приютила" польского солдата. Польша отрицает информацию.

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