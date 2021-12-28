У Польщі видали ордер на арешт солдата, який втік до Білорусі
Прокуратура в Польщі видала ордер на арешт військовослужбовця Еміля Чечка. Він втік до Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN-24.
Заступник керівника прокуратури району Білосток-Північ у військових справах Радослав Вишенко пояснив, що видача ордера на арешт означає, що будь-які органи, такі як поліція або військова поліція, можуть затримати розшукувану особу і "помістити цю людину в слідчий ізолятор".
"Управління у військових справах Білостоцько-Полноцької районної прокуратури сьогодні видало ордер на арешт підозрюваного Еміля Чечка", - сказав він.
При цьому він додав, що виробництво знаходиться на дуже ранній стадії, щоб розглядати питання про екстрадицію.
У п'ятницю, 17 грудня, білоруський Держприкордонкомітет повідомив про польського військовослужбовця, який попросив у Білорусі політичного притулку.
За інформацією відомства, військовослужбовець польської армії Чечко Еміль 1996 року народження був зупинений ввечері 16 грудня білоруським прикордонним нарядом в прикордонній смузі - на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.
Раніше ми писали, що Білорусь нібито "прихистила" польського солдата. Польща заперечує інформацію.