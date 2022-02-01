В Польше ввели запрет на торговлю в воскресенье

В Польше вступили в силу изменения в законодательстве. Говорится об ограничении на торговлю в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

С 1 февраля магазины в Польше не будут работать в воскресенье. Ранее продавцы "прикрывались" возможностью предоставления почтовых услуг. Отныне владельцы супермаркетов должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность, только тогда смогут работать в этот день.

Такой закон не влияет на так называемое "хандловое воскресенье", таких дней семь на год: 30 января, 10 апреля, 24 апреля, 26 июня, 28 августа, 11 декабря и 18 декабря.