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В Польше ввели запрет на торговлю в воскресенье

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Польша, Вторник 01 февраля 2022 03:50
В Польше ввели запрет на торговлю в воскресенье Фото: в Польше ввели запрет на торговлю в воскресенье (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Польше вступили в силу изменения в законодательстве. Говорится об ограничении на торговлю в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

С 1 февраля магазины в Польше не будут работать в воскресенье. Ранее продавцы "прикрывались" возможностью предоставления почтовых услуг. Отныне владельцы супермаркетов должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность, только тогда смогут работать в этот день.

Такой закон не влияет на так называемое "хандловое воскресенье", таких дней семь на год: 30 января, 10 апреля, 24 апреля, 26 июня, 28 августа, 11 декабря и 18 декабря.

Ранее мы писали, что Польша предоставит Украине оборонительное оружие.

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