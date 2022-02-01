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У Польщі ввели заборону на торгівлю в неділю

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Польща, Вівторок 01 лютого 2022 03:50
У Польщі ввели заборону на торгівлю в неділю Фото: у Польщі ввели заборону на торгівлю в неділю (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Польщі набули чинності зміни в законодавстві. Йдеться про обмеження на торгівлю в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

З 1 лютого магазини в Польщі не працюватимуть у неділю. Раніше продавці "прикривалися" можливістю надання поштових послуг. Відтепер власники супермаркетів повинні продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність, тільки тоді зможуть працювати в цей день.

Такий закон не впливає на так звану "хандлову неділю", таких днів сім на рік: 30 січня, 10 квітня, 24 квітня, 26 червня, 28 серпня, 11 грудня і 18 грудня.

Раніше ми писали, що Польща надасть Україні оборонну зброю.

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