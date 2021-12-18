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У Польщі звільнили командирів солдата, який дезертирував до Білорусі

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Польща, Субота 18 грудня 2021 04:04
У Польщі звільнили командирів солдата, який дезертирував до Білорусі Фото: у Польщі звільнили командирів солдата, який дезертирував до Білорусі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Польщі звільнили командирів солдата, який дезертирував до Білорусі. Він попросив у Білорусі політичного притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.

"Після отримання рапорту від командира дивізії генерала Радомського міністр Маріуш Блащак прийняв рішення звільнити зі своїх постів командирів солдата, який опинився в Білорусі. Були звільнені командир батареї, командир взводу і командир 2-го дивізіону в Венгожеві", - йдеться в публікації польського військового відомства.

Також Польща має намір порушити справу щодо солдата, який втік.

У п'ятницю, 17 грудня, білоруський Держприкордонкомітет повідомив про польського військовослужбовця, який попросив у Білорусії політичного притулку. За інформацією відомства, військовослужбовець польської армії Чечко Еміль 1996 року народження був зупинений ввечері 16 грудня білоруським прикордонним нарядом в прикордонній смузі - на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.

Раніше ми писали, що Білорусь нібито "прихистила" польського солдата. Польща заперечує інформацію.

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