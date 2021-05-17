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В Польше умерла украинка, которая в марте пострадала в аварии автобуса

Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше умерла гражданка Украины, пострадавшая в результате ДТП с автобусом вблизи города Кашице. Авария произошла 6 марта 2021 года.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Пострадавшая украинка, как сказали в министерстве, находилась на лечении в польском городе Отвоцк. Однако травмы, которые она получила во время аварии, оказались смертельными.

"Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в Отвоцке Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что украинские консулы окажут родным умершей необходимое содействие в репатриации ее тела в Украину.

Напомним, 6 марта вблизи польского Кашице с автодороги съехал и перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли 5 человек, а еще 41 человек - пострадал. Восемь пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Как писала РБК-Украина, предварительной причиной аварии считают то, что водитель автобуса не справился с управлением.

После аварии польские правоохранители допросили второго водителя, который на момент аварии не находился за рулем автобуса.

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