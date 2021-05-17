В Польше умерла украинка, которая в марте пострадала в аварии автобуса

В Польше умерла гражданка Украины, пострадавшая в результате ДТП с автобусом вблизи города Кашице . Авария произошла 6 марта 2021 года.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Пострадавшая украинка, как сказали в министерстве, находилась на лечении в польском городе Отвоцк. Однако травмы, которые она получила во время аварии, оказались смертельными.

"Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в Отвоцке Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что украинские консулы окажут родным умершей необходимое содействие в репатриации ее тела в Украину.