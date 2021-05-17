У Польщі померла українка, яка у березні постраждала в аварії автобуса

У Польщі померла громадянка України, яка постраждала в результаті ДТП з автобусом поблизу міста Кашице. Аварія сталася 6 березня 2021 року.
Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Постраждала українка, як сказали в міністерстві, перебувала на лікуванні в польському місті Отвоцк. Однак травми, які вона отримала під час аварії, виявилися смертельними.
"Громадянка, яка внаслідок аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в Отвоцку Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісні із життям", - заявили в МЗС.
У міністерстві додали, що українські консули нададуть рідним померлої необхідне сприяння у репатріації її тіла в Україну.
Нагадаємо, 6 березня поблизу польського Кашице з автодороги з'їхав та перевернувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули 5 людей, а ще 41 людина - постраждала. Восьмеро постраждалих перебували у важкому стані.
Як писала РБК-Україна, попередньою причиною аварії вважають те, що водій автобуса не впорався з керуванням.
Після аварії польські правоохоронці допитали другого водія, який на момент аварії не перебував за кермом автобуса.