У Польщі померла українка, яка у березні постраждала в аварії автобуса

У Польщі померла громадянка України, яка постраждала в результаті ДТП з автобусом поблизу міста Кашице . Аварія сталася 6 березня 2021 року.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Постраждала українка, як сказали в міністерстві, перебувала на лікуванні в польському місті Отвоцк. Однак травми, які вона отримала під час аварії, виявилися смертельними.

"Громадянка, яка внаслідок аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в Отвоцку Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісні із життям", - заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що українські консули нададуть рідним померлої необхідне сприяння у репатріації її тіла в Україну.