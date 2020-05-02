В Польше три экс-президента объявили бойкот выборам главы государства

Три экс-президента и шесть бывших премьер-министров Польши считают грядущие выборы главы государства "псевдовыборами" и не будут принимать в них участие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой совместное заявление бывших высокопоставленных польских чиновников, которое опубликовал в Twitter экс-премьер Лешек Миллер.

Голосование, которое в этом месяце должно определить президента Польши, они считают "псевдовыборами".

“Процедура корреспондентского голосования в такой форме и в такое время, как это предлагает правящая партия, является "псевдовыборами". Мы не примем в них участие. Мы надеемся, что схожим образом будут действовать другие кандидаты, а также избиратели, которые разделяют нашу заботу о демократическом будущем Польши", - говорится в заявлении экс-президентов Польши Леха Валенсы, Александра Квасьневского и Бронислава Коморовского.

По их мнению, проведение корреспондентских выборов, которые инициировала правящая партия PiS, принято вопреки конституции и регламенту Сейма. Поэтому они не будут ни всеобщими, ни равными”, поскольку не дают гарантии тайного голосования и создают возможности для злоупотреблений.

"Проведение выборов во время эпидемии создает угрозу для жизни и здоровья граждан", - добавили политики.

Напомним, с 20 апреля в Польше начали ослаблять карантинные ограничения. План ослабления карантина предусматривает четыре этапа. Решение о переходе к следующему этапу будет приниматься на основе анализа увеличения заболеваемости, эффективности здравоохранения и выполнения санитарных инструкций ответственными лицами.

Также РБК-Украина писало, что в Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май. Соответствующий законопроект подали правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие".