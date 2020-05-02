У Польщі три екс-президенти оголосили бойкот виборів глави держави

Три екс-президенти і шість колишніх прем'єр-міністрів Польщі вважають прийдешні вибори глави держави "псевдовиборами" і не будуть брати в них участь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву колишніх високопоставлених польських чиновників, який опублікував в Twitter екс-прем'єр Лешек Міллер.

Голосування, яке в цьому місяці має визначити президента Польщі, вони вважають "псевдовиборами".

“Процедура кореспондентського голосування в такій формі та в такий час, як це пропонує правляча партія, є "псевдовиборами". Ми не братимемо в них участь. Ми сподіваємося, що схожим чином будуть діяти інші кандидати, а також виборці, які поділяють нашу турботу про демократичне майбутнє Польщі", - йдеться в заяві екс-президентів Польщі Леха Валенси, Олександра Кваснєвського і Броніслава Коморовського.

На їх думку, проведення кореспондентських виборів, які ініціювала партія PiS, прийнято всупереч конституції та регламенту Сейму. Тому вони не будуть ні загальними, ні рівними", оскільки не дають гарантії таємного голосування і створюють можливості для зловживань.

"Проведення виборів під час епідемії створює загрозу для життя і здоров'я громадян", - додали політики.

Нагадаємо, з 20 квітня в Польщі почали послаблювати карантинні обмеження. План ослаблення карантину передбачає чотири етапи. Рішення про перехід до наступного етапу буде прийматися на основі аналізу збільшення захворюваності, ефективності охорони здоров'я і виконання санітарних інструкцій відповідальними особами.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки та скасують вибори, заплановані на травень. Відповідний законопроект подали правляча партія "Право і справедливість" і партія "Згода".