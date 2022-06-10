В Польше под трамвай попала 11-летняя украинка. Врачи борются за ее жизнь

Сообщается, что девочка, возвращаясь из школы, переходила трамвайные пути в запрещенном месте. Сила удара была такой силы, что с нее слетела обувь. На место вызывали вертолет медицинской службы спасения, но из-за отсутствия места для посадки пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи.

Известно, что девочка с матерью приехала в Польшу еще до российского вторжения в Украину.

По словам представителя пресс-службы местной полиции Ярослава Флорчака, водитель трамвая после инцидента прошел тест на алкоголь, он показал отрицательный результат.