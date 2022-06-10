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У Польщі під трамвай потрапила 11-річна українка. Лікарі борються за її життя

Фото: трамвай у Варшаві бив дівчинку з України (wikimedia.org Cybularny)
Автор: Артем Горовенко

У Варшаві (Польща) на кільцевій розв'язці під трамвай потрапила 11-річна українка. Її госпіталізували, медики борються за її життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на se.pl.

Повідомляється, що дівчинка, повертаючись зі школи, переходила трамвайні колії в забороненому місці. Сила удару була такої сили, що з неї злетіло взуття. На місце викликали вертоліт медичної служби порятунку, але через відсутність місця для посадки постраждалу доставили в лікарню на машині швидкої допомоги.

Відомо, що дівчинка з матір'ю приїхала до Польщі ще до російського вторгнення в Україну.

За словами представника прес-служби місцевої поліції Ярослава Флорчака, водій трамвая після інциденту пройшов тест на алкоголь, він показав негативний результат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі невідомі з ножем напали на двох українок, одна з постраждалих загинула.

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