ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше на двух украинок напали с ножом, одна погибла

Новина українською →
Нацпольск, Суббота 04 июня 2022 08:42
В Польше на двух украинок напали с ножом, одна погибла Фото: В Польше на двух украинок напали с ножом (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Польше двое неизвестных мужчин совершили нападение с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них в результате погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.

Накануне полицейские получили сообщение о том, что в Нацпольске Мазовецкого воеводства мужчина напал с ножом на двух женщин.

Правоохранители установили, что в дом прибыли двое мужчин, один из которых вышел из автомобиля и напал на женщин, ранив их ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.

"Одну из пострадавших каретой скорой помощи доставили в больницу, другая в возрасте 29 лет умерла, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на момент нападения в квартире, где проживают украинки, было двое детей (возрастом 2,5 года и 5 месяцев). Их также привезли в больницу на обследование.

Автомобиль, на которым скрылись нападавшие в нескольких километрах попал в аварию и съехал в кювет. Мужчины покинули автомобиль и продолжили бегство пешком. Одного из них задержали полицейские - он находился в состоянии алкогольного опьянения. Другого задержали спустя несколько часов, он оказался гражданином Украины.

Напомним, Польша прекращает выплату пособий украинским беженцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине