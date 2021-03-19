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В Польше столкнулись два автобуса, пострадали более 20 человек

Новина українською → Щецин, Пятница 19 марта 2021 16:17
В Польше столкнулись два автобуса, пострадали более 20 человек Фото: место ДТП (facebook.com/WSPR.Szczecin)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 19 марта, в польском городе Щецин в районе центрального порта столкнулись два автобуса. Во время дорожно-транспортного происшествия в них находились 42 человека.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, в результате аварии 22 человека получили ранения, в основном солдаты, но также водитель одного из автобусов, который пострадал больше всего из-за того, что его зажало в кабине. Спасатели применили специальное оборудование, чтобы его деблокировать.

Отмечается, что состояние трех военных оценивается как средне тяжелое. Сейчас на месте работают 10 бригад скорой помощи и 9 пожарных подразделений, включая портовую охрану.

Дорога, где произошла авария, перекрыта. Сообщается, что на въезде в центр Щецина образовались большие пробки.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Также РБК-Украина писало, что на востоке Польши в городе Люблин произошло ДТП, в результате которого двое граждан Украины погибли.

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