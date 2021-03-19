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У Польщі зіткнулись два автобуси, постраждали понад 20 людей

Новость на русском → Щецин, П'ятниця 19 березня 2021 16:17
У Польщі зіткнулись два автобуси, постраждали понад 20 людей Фото: місце ДТП (facebook.com/WSPR.Szczecin)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 19 березня, у польському місті Щецин в районі центрального порту зіткнулися два автобуси. Під час дорожньо-транспортної пригоди в них перебували 42 людини.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, у результаті аварії 22 людини отримали поранення, в основному солдати, але також водій одного з автобусів, який постраждав найбільше через те, що його затиснуло в кабіні. Рятувальники застосували спеціальне обладнання, щоб його деблокувати.

Зазначається, що стан трьох військових оцінюють як середньо тяжкий. Наразі на місці працюють 10 бригад швидкої допомоги та 9 пожежних підрозділів, включаючи портову охорону.

Дорога, де сталася аварія, перекрита. Повідомляється, що на в’їзді до центру Щецина утворилися великі затори.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Також РБК-Україна писало, що на сході Польщі в місті Люблін сталася ДТП, в результаті якої двоє громадян України загинули.

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