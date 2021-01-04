ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше спецслужбы предотвратили теракт против мусульман

Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жаринь заявил, что польские правоохранители предотвратили теракт на мусульманском религиозном объекте. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает местный телеканал TVN24.

Как сообщается, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования... в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей", - сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что правоохранители уже задержали нескольких человек. Кроме того, в ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее австралиец Брентон Таррант признался в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии во время теракта в марте 2019 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины мечеть