Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: террорист признал вину в 51 убийстве

Фото: метро стрельбы (Global Look Press/Sanka Vidanagama)

Автралийский стрелок признался в 51 убийстве и 40 покушениях

Австралиец Брентон Таррант признался в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии во время терракта в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Также 29-летний стрелок признался в 40 покушениях на убийство в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Брентон Таррант вел трансляцию нападения на странице в Facebook. Также перед нападением на мечети он опубликовал в социальных сетях манифест, в котором допускал расистские высказывания. Эти публикации были вскоре удалены соцсетью, однако также успели послужить доказательством вины стрелка.

Стрельба в двух мечетях Новой Зеландии произошла 15 марта 2019 года. В этот день стрелок убил прихожан мечетей Аль-Нур и Линвуд Масджид на востоке страны. Погиб 51 человек, еще несколько десятков получили ранения. Власти признали происшедшее террактом.

Напомним, в мае 2019 года стрелку в мечетях в Крайстчерче Брентону Тарранту полиция Новой Зеландии предъявила новые обвинения.

В целом обвинение против Тарранта включало в себя 51 обвинение в убийстве, что равно числу жертв стрельбы, а также 40 обвинений в покушении на убийство и одно обвинение по закону о противодействии терроризму.