У Польщі спецслужби попередили теракт проти мусульман

Прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жаринь заявив, що польські правоохоронці запобігли теракту на мусульманському релігійному об’єкті. Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) порушило кримінальну справу.

Про це повідомляє місцевий телеканал TVN24.

Як повідомляється, напад мав бути вчинений "на конкретний об’єкт релігійного культу ісламської громади, а також планувалося розпорошення отруйних речовин". За даними спецслужби, підозрювані виступали "проти ісламізації Польщі".

"Прокуратура направила в суд обвинувальний акт після закінчення розслідування... щодо підозрюваних, зокрема, за підготовку до злочину, яке полягає в створенні ситуації, що представляє загрозу життю або здоров’ю великої кількості людей", - сказав прес-секретар.

Зазначається, що правоохоронці вже затримали декількох людей. Крім того, в ході розслідування були вилучені вибухові речовини, чотири одиниці вогнепальної зброї, в тому числі саморобний автоматичний пістолет і боєприпаси, а також вироби та інструменти, що дозволяють виробляти небезпечні матеріали та речовини.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, раніше австралієць Брентон Таррант зізнався у вбивстві 51 людини в мечетях Нової Зеландії під час теракту в березні 2019 року.