В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель

На авиабазе Повидзе в Польше в среду, 17 июля, совершил аварийную посадку американский истребитель F-15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RMF FM.

По словам представителя Главного командования вооруженных сил Польши подполковника Марека Павляка, причиной аварийной посадки стала птица, которая попала в двигатель истребителя во время полета.

Отмечается, что в результате инцидента пилот истребителя F-15 не пострадал. После устранения причин неисправности боевой самолет продолжил полет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Катаре в среду, 10 июля, произошло столкновение двух тренировочных самолетов военно-воздушных сил страны. Пилоты успели катапультироваться. Причины столкновения пока неизвестны.

РБК-Украина писало, что в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По предварительной информации, пилоты истребителей катапультировались.

Кроме того, четыре человека погибли во время аварии военного вертолета в Колумбии. Жертвами авиакатастрофы стали майор Педро Гранадос, капитан Дэвид Кинтеро, сержант Рамиро Сантос и капрал Эдуардо Гутьеррес.