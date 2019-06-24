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В Германии столкнулись два истребителя

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 16:32
В Германии столкнулись два истребителя
Фото: Eurofighter (GettyImages)

Обломки самолетов упали на населенные пункты

В Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.de.

Как сообщается, инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

По предварительной информации, пилоты катапультировались. В районе крушения самолетов начался лесной пожар. Обломки самолетов упали на населенные пункты.

Также стало известно, что один из пилотов был найден живым. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на украино-румынской границе был обнаружен разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота. Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером, 9 мая

Кроме того, четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии. Жертвами авиакрушения стали майор Педро Гранадос, капитан Дэвид Кинтеро, сержант Рамиро Сантос и капрал Эдуардо Гутьеррес.

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