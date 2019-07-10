В Катаре столкнулись два военных самолета

Иллюстративное фото (defense-update.com)

Причины столкновения двух военных самолетов пока неизвестны

В среду, 10 июля, два тренировочных самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Как сообщается, пилоты успели катапультироватся. Причины столкновения пока неизвестны.

"Во время учебного полета произошло столкновение между двумя учебными самолетами, и пилоты смогли безопасно выбраться из самолета с помощью катапультируемого кресла", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в аэропорту Схипхоле (Нидерланды) столкнулись два пассажирских самолета. Представитель аэропорта сказал, что столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В результате происшествия никто не пострадал.

Также в прошлом месяце в Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение двух легкомоторных самолетов.

РБК-Украина писало, что в январе этого года два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем из-за ошибки пилотирования. Столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.