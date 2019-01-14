В Польше задержали мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава

Он угрожал в комментариях в Twitter
В Польше полиция задержала мужчину, который в соцсетях угрожал смертельной расправой мэрам Познани и Вроцлава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Такое заявление сделал пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции в Познани Анджей Боровяк.
"Человек, который в Твиттере угрожал президентам Познани и Вроцлава, был сегодня задержан полицейскими Воеводской комендатуры полиции в Познани. Также он будет отвечать за призывы к ненависти. Это 41-летний житель населенного пункта недалеко от Познани", - написал Боровяк.
Как отмечается, мужчину задержали после того, как до этого в Twitter призвал депутат Европарламента Яцек Протасевич.
"Я не знаю мотивов нападавшего, но Цезари О. должен быть задержан", - написал он.
Напомним, вчера, 13 января, неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича во время благотворительного концерта. Политика прооперировали.
РБК-Украина сообщало, что состояние Адамовича остается критическим. За его жизнь борются врачи