В Польше задержали мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава

Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Он угрожал в комментариях в Twitter

В Польше полиция задержала мужчину, который в соцсетях угрожал смертельной расправой мэрам Познани и Вроцлава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Такое заявление сделал пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции в Познани Анджей Боровяк.

"Человек, который в Твиттере угрожал президентам Познани и Вроцлава, был сегодня задержан полицейскими Воеводской комендатуры полиции в Познани. Также он будет отвечать за призывы к ненависти. Это 41-летний житель населенного пункта недалеко от Познани", - написал Боровяк.

Как отмечается, мужчину задержали после того, как до этого в Twitter призвал депутат Европарламента Яцек Протасевич.

"Я не знаю мотивов нападавшего, но Цезари О. должен быть задержан", - написал он.

Напомним, вчера, 13 января, неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича во время благотворительного концерта. Политика прооперировали.

РБК-Украина сообщало, что состояние Адамовича остается критическим. За его жизнь борются врачи