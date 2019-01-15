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У Польші після смерті мера Гданська заарештували трьох людей

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 11:57
У Польші після смерті мера Гданська заарештували трьох людей
Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Затримані закликали до вбивств через мережу Інтернет

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі заявили, що поліція заарештувала трьох осіб, які закликали до додаткових вбивств після вбивства мера Гданська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, глава МВС Польщі Йоахім Брудзінський заявив, що поліція  заарештувала трьох неурівноважених інтернет-тролів. Крім того, було не до кінця зрозуміло, до чиїх вбивств вони закликали.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, у Польщі поліція затримала чоловіка, який у соцмережах погрожував мерам Познані і Вроцлава. Це був 41-річний житель села неподалік Познані. Чоловіка затримали після того, як до цього у Twitter закликав депутат Європарламенту Яцек Протасєвич. 

РБК-Україна повідомляло, що 13 січня, невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павела Адамовича під час благодійного концерту. Політика прооперували. Однак пізніше він помер. 

Після цього у Польщі суд Гданська заарештував на три місяці Стефана В., якому висунуто обвинувачення у вбивстві мера міста Павла Адамовича. На допиті чоловік не визнав себе винним.

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