В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Фото: ДТП в Польше (awa-mazowiecka.policja.gov.pl)

В Польше неподалеку от села Бабск в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое украинцев. Все обстоятельства аварии сейчас изучают полиция и прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

Как сообщается, автомобиль Mersedes, в котором находились двое граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся. В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира пытались спасти медики по прибытию, однако он также умер.

В ведомстве отмечают, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.

Фото: ДТП в Польше (awa-mazowiecka.policja.gov.pl)

Напомним, в начале месяца в Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Кроме того, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили травмы.