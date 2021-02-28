ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі в результаті ДТП загинули двоє українців

Новость на русском → Люблін, Неділя 28 лютого 2021 15:26
У Польщі в результаті ДТП загинули двоє українців Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю. 28 лютого, на сході Польщі в місті Люблін сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту двоє громадян України загинули.

Про це повідомляє TVP.

"На місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, інцидент стався близько години ночі на одній з вулиць міста. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat вилетів з дороги і вдарився боком у дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.

Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин.

Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, в січні в Ростовській області Росії перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві людини, ще троє постраждали.

Крім того, восени минулого року у Словаччині автобус з громадянами України потрапив у ДТП, в результаті загинула 62-річна пасажирка.

До цього в Польщі в аварії загинули двоє українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Польша украинцы
NEWS
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму