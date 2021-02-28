У Польщі в результаті ДТП загинули двоє українців

У неділю. 28 лютого, на сході Польщі в місті Люблін сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту двоє громадян України загинули.

"На місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, інцидент стався близько години ночі на одній з вулиць міста. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat вилетів з дороги і вдарився боком у дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.

Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин.

Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.