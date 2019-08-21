В Польше ресторан разместил вакансию с условием "ноль украинцев"

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Этим инцидентом займется прокуратура

В Польше Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения готовит обращение в прокуратуру из-за объявления о поиске сотрудников, которое разместил в интернете один из гдиньских ресторанов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины - "ноль украинцев или других подобных" (zero Ukraińców czy innych podobnych).

Это объявление считают публичным призывом к ненависти на национальной почве. Готовятся обращения в прокуратуру и Инспекцию труда.

В ресторане заявили, что объявление стало проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - сказал адвокат владельцев ресторана.

После того, как это объявление появилось в интернете, оно вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".

За публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что украинцы составляют 75% трудовых мигрантов, которые официально работают на территории Польши.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, в каждой пятой польской компании работают украинцы. В целом на территории Польши работает легально и нет около 1,5 млн украинцев.