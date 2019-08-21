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В Польше заявили о полумиллионе украинских трудовых мигрантов

Новости » Общество    21.08.2019 - 19:59
В Польше заявили о полумиллионе украинских трудовых мигрантов
Иллюстративное фото (Pixabay)

В Польше официально работает около 483 тысяч украинцев

Украинцы составляют 75% трудовых мигрантов, которые официально работают на территории Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По данным Заведения социального страхования (ZUS), в Польше увеличилось количество официальных трудовых мигрантов. При этом отмечается, что среди 644 тыс. тех, кто легально работает на территории страны, 483 тыс. являются украинцами.

"Конечно, большинство являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тыс. Далее идут грузины - примерно 9,5 тыс., а затем граждане Молдовы и России - более 8 тыс.", - сообщил глава ZUS Войцех Андрусевич.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, в каждой пятой польской компании работают украинцы. В целом на территории Польши работает легально и нет около 1,5 млн украинцев.

Также сообщалось, что украинцы составили около 80% нелегальных работников в Чехии. В целом на территории страны нелегально работает около 3,8 тыс. человек.

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