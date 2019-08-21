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У Польщі ресторан розмістив вакансію з умовою "нуль українців"

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 23:36
У Польщі ресторан розмістив вакансію з умовою "нуль українців"
Ілюстративне фото (pixabay.com-kaboompics)

Цим інцидентом займеться прокуратура

У Польщі Центр відстеження расистського та ксенофобського поведінки готує звернення до прокуратури через оголошення про пошук співробітників, який розмістив в інтернеті один з гдиньских ресторанів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

В оголошенні було сказано, що на роботу шукають кухарів, тільки щоб це не були громадяни України - "нуль українців чи інших подібних" (zero Ukraińców czy innych podobnych).

У Польщі ресторан розмістив вакансію з умовою &quot;нуль українців&quot;Це оголошення вважають публічним закликом до ненависті на національному ґрунті. Готуються звернення в прокуратуру та Інспекцію праці.

В ресторані заявили, що оголошення стало проявом необдуманого рішення тільки однієї людини, а інші працівники закладу не мають нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

"Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідні вибачення", - сказав адвокат власників ресторану.

Після того, як це оголошення з'явилося в інтернеті, воно викликало хвилю ненависті, спрямованої як проти працівників, так і сім'ї, якій належить ресторан, "включно з погрозами спалити заклад".

За публічні заклики до ненависті на національному ґрунті в Польщі загрожує до двох років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що українці становлять 75% трудових мігрантів, які офіційно працюють на території Польщі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, у кожній п'ятої польської компанії працюють українці. В цілому на території Польщі працює легально і немає близько 1,5 млн українців.

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