В Польше развернули передовое командование пятого Корпуса сухопутных сил США

На западе Польши в городе Познань официально начало свою деятельность командование пятого Корпуса сухопутных сил Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Польское радио".

В официальной церемонии открытия штаба корпуса в Польше \приняли участие министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, посол США в Польше Джорджет Мосбахер, а также заместитель командира 5-го корпуса дивизионный генерал Терренс Маккенрик,

Согласно польско-американскому соглашению, которое подписали президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп, командование пятого Корпуса подлежать американские войска размещено на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что Командование Корпуса сухопутных сил США в Познани будет единственной структурой такого ранга на территории всей Европы. Его основной задачей будет координация действий и надзор за сухопутными силами Соединенных Штатов, планирования и синхронизация сотрудничества американских войск с войсками стран-членов НАТО.

Напомним, 10 ноября Анджей Дуда ратифицировал военное соглашение с США, согласно которому на территории Польши будут дислоцированы одна тысяча американских военных.

Кроме того, Польша и США согласовали размещение дополнительного американского военного контингента на польской территории в конце июля. Соглашение было подписано в середине августа.

Ранее сообщалось, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.