Американских военных разместят в Польше: Дуда ратифицировал соглашение

Фото: американские военные (fortcarsonmountaineer.com)

Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал военное соглашение с США. Согласно соглашению на территории Польши будут дислоцированы тысяча американских военных.

Об этом сообщает Reuters.

Размещение американских военных в Польше призвано укрепить военное присутствие на восточном фланге НАТО в ответ на растущую напористость России.

При этом Дуда заявил, что на отношения Варшавы и Вашингтона не должны повлиять выборы в США.

"Выполняя наши задачи в области польской политики и польско-американских отношений, мы действуем спокойно, в том числе ратифицируя это соглашение, ожидая, пока новоизбранный президент Соединенных Штатов принесет присягу", - сказал Дуда.

Также об отсутствии связи между ратификацией военного соглашения и выборами в США заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Это нормальный процесс ратификации. Президент может ратифицировать соглашение только после того, как парламент согласится с ним и когда новый закон вступит в силу", - сказал Солох.

Всего в Польше будет размещено около 5,6 тысячи американских военных.

Напомним, Польша и США согласовали размещение дополнительного американского военного контингента на польской территории в конце июля. Соглашение было подписано в середине августа.

Ранее РБК-Украина писало, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.