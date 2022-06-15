В Польше рассказали, сколько займет строительство хранилищ для украинского зерна

Новые хранилища для транспортировки зерна из Украины будут строить несколько месяцев. Их хотят разместить на польско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрика Ковальчика в Facebook.

"Идея (о постройке зерновых хранилищ) требует проработки нескольких деталей, включая местоположение, инфраструктуру, финансирование, право собственности. Мы также должны понимать, что постройка займет три-четыре месяца", - написал Ковальчик.

Стоит заметить, что идею о постройке хранилищ для зерна Украины на границе предложил президент США Джо Байден. Это необходимо для того, чтобы наладить экспорт из Украины при помощи железной дороги.

Инициатива постройки хранилищ является решением проблемы, которая связана отличием украинских железнодорожных путей от европейских - они немного шире, - поэтому зерно нужно будет перегружать на другие поезда на границе. В ожидании перегрузки его планируют хранить в новых элеваторах.