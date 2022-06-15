ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Польщі розповіли, скільки займе будівництво сховищ для українського зерна

Новость на русском →
Варшава, Середа 15 червня 2022 19:27
У Польщі розповіли, скільки займе будівництво сховищ для українського зерна Фото: Генрик Ковальчик, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі (facebook.com/HenrykKowalczyk)
Автор: Іван Носальський

Нові сховища для транспортування зерна з України будуватимуть кілька місяців. Їх хочуть розмістити на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрика Ковальчика у Facebook.

"Ідея (про будівництво зернових сховищ) вимагає опрацювання кількох деталей, включаючи місцезнаходження, інфраструктуру, фінансування, право власності. Ми також повинні розуміти, що будівництво триватиме три місяці", - написав Ковальчик.

Варто зауважити, що ідею про будівництво сховищ для зерна України на кордоні запропонував президент США Джо Байден. Це необхідно для того, щоб налагодити експорт з України за допомогою залізниці.

Ініціатива побудування сховищ є вирішенням проблеми, яка пов'язана з відмінністю українських залізничних колій від європейських - вони трохи ширші - тому зерно треба буде перевантажувати на інші поїзди на кордоні. В очікуванні перевантаження його планують зберігати у нових елеваторах.

Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Також ми писали, за словами британського депутата Тобіаса Елвуда, навколо Одеського порту має бути створено схвалену ООН гуманітарну зону, щоб забезпечити експорт зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польша продовольственный кризис Війна Росії проти України
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського