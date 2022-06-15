У Польщі розповіли, скільки займе будівництво сховищ для українського зерна
Нові сховища для транспортування зерна з України будуватимуть кілька місяців. Їх хочуть розмістити на польсько-українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрика Ковальчика у Facebook.
"Ідея (про будівництво зернових сховищ) вимагає опрацювання кількох деталей, включаючи місцезнаходження, інфраструктуру, фінансування, право власності. Ми також повинні розуміти, що будівництво триватиме три місяці", - написав Ковальчик.
Варто зауважити, що ідею про будівництво сховищ для зерна України на кордоні запропонував президент США Джо Байден. Це необхідно для того, щоб налагодити експорт з України за допомогою залізниці.
Ініціатива побудування сховищ є вирішенням проблеми, яка пов'язана з відмінністю українських залізничних колій від європейських - вони трохи ширші - тому зерно треба буде перевантажувати на інші поїзди на кордоні. В очікуванні перевантаження його планують зберігати у нових елеваторах.
Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.
Також ми писали, за словами британського депутата Тобіаса Елвуда, навколо Одеського порту має бути створено схвалену ООН гуманітарну зону, щоб забезпечити експорт зерна.
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