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Британия призывает создать гуманитарную зону для экспорта зерна из Украины

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Великобритания, Понедельник 13 июня 2022 20:05
Британия призывает создать гуманитарную зону для экспорта зерна из Украины Фото: экспорт зерна (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Британский депутат Тобиас Элвуд считает, что вокруг Одесского порта должна быть создана одобренная ООН гуманитарная зона, чтобы обеспечить экспорт зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Глава Комитета обороны отмечает, что Россия консолидируется на Донбассе, но может направить свою агрессию на Одессу.

"Если этот порт упадет, Украина не будет иметь выхода к морю, что еще больше повлияет на кризис стоимости жизни по всей Европе, в том числе и у нас, потому что критический экспорт зерна не сможет выйти наружу", - сказал он.

Элвуд предлагает министру обороны Бену Уоллесу, чтобы Великобритания возглавила коалицию союзников по НАТО для обеспечения гуманитарной зоны вокруг порта и территориальных вод. Соседние международные воды будут охранять международные морские силы.

Уоллес говорит, что Элвуд делает дельное предложение, но замечает, что легче сказать, чем сделать, когда речь идет о безопасности Черного моря и мандата ООН на это.

Напомним, Турция активно включилась в решение вопроса о возобновлении экспорта зерна. Украина предложила ей возможность скидки при продаже зерна, если страна найдет реальный маршрут для его вывоза.

Посол Украины в Турции считает, что Россия требует неприемлемых условий для разблокирования экспорта зерна.

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