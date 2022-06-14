Железная дорога и новые хранилища: Байден назвал инициативы по вывозу зерна из Украины
Соединенные Штаты Америки (США) вместе с европейскими партнерами работают над путями вывоза зерна из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Как заявил президент США Джо Байден в Американской федерации труда и Конгрессе промышленных организаций (AFL-CIO), он намерен сдержать "путинское повышение цен на газ".
По его словам, помимо высвобождения запасов нефти, он работает с европейскими партнерами над тем, чтобы вывезти заблокированное россиянами зерно из Украины. Предполагается, что зерно будет вывозиться по железной дороге, а на границе появятся перевалочные пункты.
Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на заявление Байдена, заявив, что наряду с этими инициативами нужно обеспечить морской зерновой коридор.
Напомним, накануне в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.
Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.
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