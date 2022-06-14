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Железная дорога и новые хранилища: Байден назвал инициативы по вывозу зерна из Украины

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Вашингтон, Вторник 14 июня 2022 19:49
Железная дорога и новые хранилища: Байден назвал инициативы по вывозу зерна из Украины Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) вместе с европейскими партнерами работают над путями вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как заявил президент США Джо Байден в Американской федерации труда и Конгрессе промышленных организаций (AFL-CIO), он намерен сдержать "путинское повышение цен на газ".

По его словам, помимо высвобождения запасов нефти, он работает с европейскими партнерами над тем, чтобы вывезти заблокированное россиянами зерно из Украины. Предполагается, что зерно будет вывозиться по железной дороге, а на границе появятся перевалочные пункты.

Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на заявление Байдена, заявив, что наряду с этими инициативами нужно обеспечить морской зерновой коридор.

Напомним, накануне в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

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