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В Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок во время выборов

Слупия Конецкая, Понедельник 13 июля 2020 09:37
В Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок во время выборов
Фото: задержание злоумышленника (nyugat hu)
Автор: Андрей Козловский

За такой поступок мужчине грозит до 8 лет лишения свободы

Вчера, 12 июля, в гмине Слупия Конецкая Свентокшиского воеводства (Польша) во время второго тура президентских выборов украинец угрожал взорвать избирательный участок. Позже оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Wiadomosci.

Как сообщается, 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию службы спасения и пригрозил заминировать избирательный участок в Слупии Конецкой в случае, если к нему не приедет участковый.

Правоохранители задержали украинца по месту его пребывания. В его крови было обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Также пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако никаких взрывных устройств не нашли.

За такой поступок мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, голосование во втором туре президентских выборов в Польше завершилось.

Кроме того, выборы президента Польши должны были состояться еще 10 мая, но их перенесли из-за пандемии.

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