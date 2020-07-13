У Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю під час виборів

Фото: затримання зловмисника (nyugat hu)

За такий вчинок чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі

Вчора, 12 липня, у гміні Слупія Конецька Свентокшиського воєводства (Польща) під час другого туру президентських виборів українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Пізніше виявилось, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Wiadomosci.

Як повідомляється, 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію служби порятунку та пригрозив замінувати виборчу дільницю у Слупії Конецькій у випадку, якщо до нього не приїде дільничний.

Правоохоронці затримали українця за місцем його перебування. У його крові було виявлено майже 3 проміле алкоголю. Також піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці, однак жодних вибухових пристроїв не знайшли.

За такий вчинок чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, голосування у другому турі президентських виборів у Польщі завершилося.

Крім того, вибори президента Польщі повинні були відбутися ще 10 травня, але їх перенесли через пандемії.