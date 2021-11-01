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В Польше пункты прививки открыли на кладбищах

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Польша, Понедельник 01 ноября 2021 18:09
В Польше пункты прививки открыли на кладбищах Фото: В Польше пункты прививки открыли на кладбищах (polsatnews.pl)
Автор: Валерия Полищук

В Польше в канун Дня поминовения умерших мобильные пункты вакцинации начали работать на кладбищах. В пунктах можно получить прививку вакцинами Johnson & Johnson и Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Мобильные пункты вакцинации - это специальные автобусы, где можно получить вакцину от COVID-19 без очереди и без предварительной регистрации.

Местные власти сообщали жителям о возможности вакцинации на кладбище, посылая информационные сообщения. Также власти подготовили листовки и информационные материалы.

В Подкарпатском воеводстве мобильные пункты были установлены в 10 городах.

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