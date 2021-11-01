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У Польщі пункти щеплення відкрили на кладовищах

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Польща, Понеділок 01 листопада 2021 18:09
У Польщі пункти щеплення відкрили на кладовищах Фото: у Польщі пункти щеплення відкрили на кладовищах (polsatnews.pl)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі напередодні Дня поминання померлих мобільні пункти вакцинації почали працювати на кладовищах. У пунктах можна отримати щеплення вакцинами Johnson & Johnson і Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Мобільні пункти вакцинації - це спеціальні автобуси, де можна отримати вакцину від COVID-19 без черги і без попередньої реєстрації.

Місцева влада повідомляла жителям про можливість вакцинації на кладовищі, посилаючи інформаційні повідомлення. Також влада підготувала листівки та інформаційні матеріали.

У Підкарпатському воєводстві мобільні пункти були встановлені в 10 містах.

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