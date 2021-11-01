У Польщі пункти щеплення відкрили на кладовищах
Фото: у Польщі пункти щеплення відкрили на кладовищах (polsatnews.pl)
У Польщі напередодні Дня поминання померлих мобільні пункти вакцинації почали працювати на кладовищах. У пунктах можна отримати щеплення вакцинами Johnson & Johnson і Pfizer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Мобільні пункти вакцинації - це спеціальні автобуси, де можна отримати вакцину від COVID-19 без черги і без попередньої реєстрації.
Місцева влада повідомляла жителям про можливість вакцинації на кладовищі, посилаючи інформаційні повідомлення. Також влада підготувала листівки та інформаційні матеріали.
У Підкарпатському воєводстві мобільні пункти були встановлені в 10 містах.